Euro 2020, Bonucci ai tifosi: festeggiate nel rispetto degli altri

E' successo a Cagliari

approfondimento

Cagliari, rider aggredito durante festeggiamenti per l'Italia. VIDEO

Leonardo Bonucci si rivolge, anche se non lo nomina, al rider di 51 anni che è stato malmenato a Cagliari durante i caroselli per la vittoria sugli spagnoli. Il sindaco del capoluogo sardo Paolo Truzzu ha comunicato che sono stati già identificati alcuni autori dello spintonamento indecoroso di Alessandro Ghiani in piazza Yenne. Il rider è stato colpito con manate sul casco e con l'asta di una bandiera tricolore e poi buttato per terra. Diversi i giovani coinvolti, ma l'attenzione degli inquirenti è rivolta in particolare ad un gruppo di giovani che, poco dopo l'aggressione, è salito su un autobus di linea.