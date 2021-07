Cagliari, rider aggredito durante festeggiamenti per l'Italia. VIDEO

Circondato dalla folla, l'uomo viene assalito. Nel video diventato virale si vede una persona che prende a calci il suo motorino facendolo cadere e un’altra che lo colpisce con l’asta di una bandiera. C’è anche chi interviene in sua difesa, chi lo aiuta a risollevare lo scooter e chi urla di smettere subito e lasciarlo andare. Le immagini

Aggredito e spintonato mentre, a bordo del suo motorino, cerca di attraversare la piazza centrale di Cagliari, gremita di folla radunata per i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia. È accaduto a un rider dopo la partita degli Azzurri contro la Spagna di martedì scorso. Oltre alle immagini degli assembramenti, che avevano sollevato molte polemiche, stanno facendo discutere alcuni video diventati virali e pubblicati su molti siti di informazioni, tra cui La Nuova Sardegna (QUI LE IMMAGINI), in cui si vede il rider circondato dalla gente quando viene assalito, con una persona che prende a calci il suo motorino facendolo cadere e un’altra che lo colpisce con l’asta di una bandiera.

Il rider: "Ringrazio chi mi ha difeso"

Fortunatamente c’è anche chi interviene in sua difesa, chi lo aiuta a risollevare lo scooter e chi urla di smettere subito e lasciarlo andare. A quel punto si placano gli animi, il peggio è passato e il rider può riprendere la sua corsa e allontanarsi per proseguire il suo lavoro. Protagonista della brutta avventura è Alessandro Ghiani, 51enne, rider da tre anni per mancanza di altre opportunità, che ha raccontato di essersi molto spaventato e ringrazia dei gesti di solidarietà ricevuti. "Soprattutto un ragazzo e una ragazza che mi sono stati vicino e addirittura, pensando che mi avessero rubato le pizze, volevano ripagarmele", ha dichiarato.