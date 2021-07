Finale Euro 2020, i pronostici dei bookmakers su Italia-Inghilterra

Secondo le previsioni dei bookies, la nazionale di Southgate parte con un lieve favore, forse anche perché si gioca a Wembley e la gran parte del pubblico allo stadio sarà inglese. Ma le quote per le due squadre sono molto vicine

Italia-Inghilterra è la finale di Euro 2020. Le due nazionali si sfideranno domenica 11 luglio alle ore 21 a Wembley ( L'ATTESA PER IL MATCH ). Uno stadio che sarà pieno di tifosi fino al 75% della capienza, quindi circa 60mila spettatori. Tanti di loro saranno inglesi, con la squadra di Southgate che di fatto gioca in casa, nonostante la formula dell'Europeo "itinerante". La sede del match potrebbe in qualche modo dare un piccolo vantaggio all’Inghilterra, ma potrebbe anche essere un motivo di pressione, dal momento che i Tre Leoni non arrivavano a giocarsi una finale da 55 anni, cioè dal 1966, quando vinsero il Mondiale proprio a Wembley ( ANCHE MATTARELLA ALLO STADIO - LE RACCOMANDAZIONI DEGLI ESPERTI ).

I pronostici

Prima dell’inizio degli Europei la grande favorita dei bookmakers era la Francia, che però è uscita clamorosamente agli ottavi, eliminata dalla Svizzera. L’Italia e l’Inghilterra prima del torneo erano tra le prime favorite nelle quote dei pronostici. E dopo l’uscita dei transalpini sono salite in testa nelle previsioni. A pochi minuti dalla vittoria degli inglesi in semifinale contro la Danimarca, i bookmakers hanno aggiornato le loro quote e aperto le giocate in vista della finale. I britannici partono leggermente favoriti: nella scommessa sul vincitore della coppa, l’Inghilterra è pagata circa 1,75-1,85 volte la quota, mentre l’Italia oscilla tra 1,90 e 2,10.