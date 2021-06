Euro 2020, oggi si chiude la fase a gironi con 4 partite. DIRETTA

Si chiude oggi la fase a gironi degli Europei, con le ultime squadre alla caccia del pass per gli ottavi di finale al via da sabato 26. Alle 18 la Spagna affronta la Slovacchia a Siviglia e deve vincere per evitare una clamorosa eliminazione. Alla stessa ora, a San Pietroburgo, si sfidano Svezia e Polonia, sempre per il girone E. In serata, alle 21, si giocano i due match del gruppo F, dove tutto può ancora succedere: a Budapest il Portogallo affronta i campioni del mondo della Francia. A Monaco di Baviera la Germania se la vede con l’Ungheria. Ieri intanto si è definita la classifica del gruppo D: la Croazia batte la Scozia 3-1 (HIGHLIGHTS) e sale al secondo posto, mentre la sfida fra Repubblica Ceca-Inghilterra, già qualificate prima della partita, finisce 1-0 per la squadra di Southgate (HIGHLIGHTS), che conquista anche il primo posto nel girone. I cechi passano come terza del gruppo. Intanto continua il dibattito sulla finale di Wembley, dopo che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha spiegato che si sta adoperando "affinché la finale degli Europei non si faccia in Paesi con alti contagi”, è arrivata la replica del ministro della Salute britannico Matt Hancock: "La finale degli Europei si svolgerà a Wembley”. La Uefa ha spiegato: “Stiamo lavorando per organizzare le semifinali e la finale di Euro a Wembley e non ci sono piani per cambiare la sede di quelle partite". Polemica anche sul "no" dell'Uefa all'illuminazione arcobaleno a sostegno dei diritti LGBTQI+ dell'Allianz Stadium di Monaco, in occasione di Germania-Ungheria, in programma oggi.

