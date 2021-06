Europei, Londra frena Draghi su sede della finale: si gioca a Wembley

"La finale degli Europei si svolgerà a Wembley". Lo stop a Mario Draghi, che aveva ipotizzato un cambio di sede per l'atto conclusivo di Euro2020, arriva dal ministro della Salute inglese Matt Hancock. Il britannico, rispondendo alle dichiarazioni del premier italiano, conferma: "Sono stato venerdì a Wembley, è stato stupendo sentire di nuovo la folla fare il tifo, abbiamo una grandissima location, spero che Inghilterra, Scozia e Galles vadano avanti". Ieri, 21 giugno, durante la conferenza stampa congiunta con la cancelliera tedesca Angela Merkel, a domanda diretta di una giornalista sull'ipotesi di spostare la finale da Londra all'Olimpico, Draghi aveva risposto: "Sì, mi adopererò affinché la finale degli Europei non si faccia in Paesi dove il contagio cresce". Immediata però la replica dell’Uefa che, con una nota, ha fatto sapere che insieme alla Federazione e le autorità inglesi "stanno lavorando a stretto contatto con successo per organizzare le semifinali e la finale di Euro a Wembley e non ci sono piani per cambiare la sede di quelle partite" ( EURO 2020: TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE - IL CALENDARIO COMPLETO - GLI STADI DELL'EUROPEO ).

Le alternative alla finale di Londra

Nonostante l’Uefa abbia già escluso la possibilità che la finale di Euro2020 (così come entrambe le semifinali) si giochi in uno stadio diverso dallo storico Wembley di Londra, sono diverse le ipotesi che circolano per una eventuale alternativa. Oltre a Roma, anche Monaco di Baviera. Più difficile, invece, sarebbe un match a Budapest, nonostante alla Puskas Arena si sia giocato con una capienza del 100%, per via dei rapporti non esattamente idilliaci tra Bruxelles e Viktor Orban. In ognu caso, il governo del calcio europeo e quello britannico hanno ribadito di essere "completamente impegnati" a far sì che le finali si possano svolgere a Wembley come previsto "in condizioni di sicurezza" sanitaria per tutti.