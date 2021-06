Euro 2020, oggi Croazia-Scozia e Rep. Ceca-Inghilterra. DIRETTA

Prosegue la terza giornata della fase a gironi degli Europei, che si concluderà domani in vista degli ottavi di finale al via da sabato 26. Oggi in campo dalle 21, per il Gruppo D, Croazia-Scozia e Repubblica Ceca-Inghilterra, queste ultime due già matematicamente qualificate per gli ottavi. Ieri nel girone C l’Austria ha battuto l'Ucraina 1-0 ( HIGHLIGHTS ) - diventando ufficialmente la prossima avversaria degli Azzurri - e l'Olanda ha superato 3-0 la Macedonia del Nord ( HIGHLIGHTS ). Nel gruppo B, agli ottavi volano il Belgio, che ha vinto 2-0 contro la Finlandia ( HIGHLIGHTS ), e la Danimarca, che ha travolto la Russia 4-1 ( HIGHLIGHTS ). Intanto continua il dibattito sulla finale di Wembley, dopo che ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi ha spiegato che si sta adoperando "affinché la finale degli Europei non si faccia in Paesi con alti contagi". "La finale degli Europei si svolgerà a Wembley", ha replicato il ministro della Salute britannico Matt Hancock . Mentre la Uefa, in una nota, ha spiegato: "La Uefa, la federazione inglese e le autorità inglesi stanno lavorando a stretto contatto con successo per organizzare le semifinali e la finale di Euro a Wembley e non ci sono piani per cambiare la sede di quelle partite".