Serie A, Inter-Torino 0-0. DIRETTA

Match importante a San Siro tra l'Inter di Conte e il Torino di Giampaolo: i nerazzurri vanno alla ricerca dei tre punti per rispondere alla Juventus vittoriosa in casa contro il Cagliari e provare ad avvicinarsi alle zone alte di classifica. I granata, invece, devono fare a meno di capitan Belotti che ha dato forfait durante il riscaldamento. Intanto, nell'anticipo delle 12.30 è amaro l'esordio di Prandelli sulla panchina della Fiorentina: i viola, infatti, perdono contro il Benevento di Inzaghi per 1-0. Decisiva nella ripresa la rete di Improta.