Serie A, Juventus-Cagliari 2-0: decide una doppietta di CR7

Dopo la pausa per le nazionali, i bianconeri conquistano tre punti nella sfida con la squadra sarda. Nel primo tempo il fenomeno portoghese chiude la partita con una doppietta in 4 minuti

Primo tempo: doppietta di CR7

Nei primi 45 minuti la Juventus riesce a concretizzare il predominio sviluppato nella metà campo del Cagliari, grazie al solito decisivo CR7. Alla mezz'ora Kulusevski va vicino al gol, poi ci pensa il portoghese a sbloccarla e trovare il raddoppio in 4 minuti: prima rientrando sul destro e concludendo sul palo opposto, poi con una zampata sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Secondo tempo: la Juve controlla

In avvio di ripresa traversa di Demiral. Poi la Juve ha due buone occasioni per il terzo gol, in particolare con Bernardeschi (tiro parato da Cragno) e Morata (che conclude alto dopo una bella azione di Bernardeschi). Al 67esimo Klavan segna di testa, ma il gol è irregolare per la posizione di fuorigioco di Marin. Il Cagliari prova fino all'ultimo a riaprire il match ma la Juve controlla e porta a casa tre punti.