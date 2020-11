Serie A, Crotone-Lazio 0-2: si gioca nonostante il nubifragio. DIRETTA

Allo Scida si è aperta l'ottava giornata di campionato: nonostante l'ondata di maltempo che si è abbattuta su Crotone nella notte, il campo è in buone condizioni e si gioca regolarmente. I biancocelesti sbloccano il match grazie a Immobile, nella ripresa raddoppia Correa. Diretta Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Allo Scida si apre l'ottava giornata di campionato, con il match tra Crotone e Lazio. Nonostante il nubifragio che si è abbattuto su Crotone nella notte, il campo è in buone condizioni e si gioca regolarmente. Al 21esimo minuto è Immobile a sbloccare il risultato a favore degli ospiti. Nella ripresa, al minuto 58, Correa raddoppia per i biancocelesti. La partita è in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.