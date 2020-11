Spezia-Atalanta 0-0: video e highlights della partita di Serie A

Termina senza reti la sfida al Manuzzi. Un palo per parte nel primo tempo, i bergamaschi sprecano un paio di buone occasioni nel finale. Annullato un gol a Gosens per fuorigioco con l'ausilio del Var

Nel secondo anticipo dell'ottava giornata di Serie A, l'Atalanta non sfonda contro lo Spezia. È 0-0 allo stadio Manuzzi, con la neopromossa che può dirsi soddisfatta del pareggio con una delle big del campionato. Diverse le occasioni da rete nonostante il punteggio: nel primo tempo un palo per parte, nella ripresa i bergamaschi si vedono annullare un gol di Gosens per fuorigioco e sprecano alcune buone chance per il vantaggio (TUTTI I GOL DELLA SERIE A - LA LAZIO VINCE A CROTONE). Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.

Primo tempo, un palo per parte vedi anche Crotone-Lazio 0-2: video, gol e highlights della partita di Serie A I primi 45 minuti si concludono in equilibrio: un palo per parte con Farias e Zapata, un paio di altre occasioni per l'Atalanta soprattutto con Gosens che ha sprecato da pochi passi. È lo Spezia il primo a rendersi pericolosissimo, già al 2': gran destro a giro di Farias dal limite dell'area, Gollini salvato dal legno. Al 40' Zapata, servito da Ilicic, conclude di destro ma il tiro si stampa sul palo.

L'Atalanta spreca, pareggio senza reti Il match sembra sbloccarsi al 55' con Gosens che dal secondo palo riceve una spizzata di Zapata su cross di Toloi e insacca. Il gol però viene annullato per fuorigioco indicato dal Var. L'Atalanta si stanca progressivamente alla ricerca del vantaggio e nel finale torna a guadagnare campo lo Spezia, anche se le occasioni migliori le hanno in bergamaschi nei 10 minuti finali: all'83' Provedel salva prima in uscita su Pasalic e poi sulla botta ravvicinata di Gosens, poi all'88' Pasalic spreca un'ottima chance da due passi.