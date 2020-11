Atalanta-Inter 1-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.

Primo tempo

In un primo tempo piuttosto spento e avaro di emozioni, da segnalare la presenza dal primo minuto del giovane Ruggeri, esterno classe 2002 schierato da Gasperini al posto di Gosens infortunato. A proposito di assenze, nell’Inter è Sanchez ad affiancare Lautaro Martinez con Lukaku inizialmente in panchina. Nella prima frazione l’unica vera occasione da gol capita sulla testa di Vidal con il cileno che al 25' s'inserisce perfettamente in area e su cross di Bastoni ma la palla però finisce di poco alta.

Secondo tempo

Tutt’altra storia la ripresa: al 58' arriva il gol del vantaggio dell’Inter con Lautaro Martinez abile a girare di testa un bel crosso di Young dalla fascia sinistra. Poco dopo sono ancora gli uomini di Conte a sfiorare la rete con Vidal prima e Barella poi che si fanno neutralizzare da un ottimo Sportiello. Poi però cresce l’Atalanta che al 79' pareggia grazie a un sinistro dal limite dell'area del russo Aleksej Miranchuk entrato da poco al posto di Malinovsky. Nel finale altre occasioni per la Dea con Muriel mentre nell’Inter a nulla serve l’ingresso di Lukaku. Finisce 1-1.