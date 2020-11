Torino-Crotone 0-0: video e highlights della partita di Serie A

Finisce a reti inviolate Torino-Crotone, match valido per la settima giornata di Serie A (LA CRONACA). I padroni di casa colpiscono un palo all'83' (cross di Gojak deviato da Luperto, il pallone carambola sul legno) e vanno vicini al vantaggio con il rasoterra di Bonazzoli al 91'. Gli ospiti si fanno murare due volte da Sirigu (sull'insidioso diagonale di Pereira al 46' e sulla botta di Messias al 75'). Espulso Luperto all'87' per doppia ammonizione. Alla fine è un punto per parte: il Torino sale a 5 punti, il Crotone è fanalino di coda a quota 2 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - GENOA-ROMA 1-3, ATALANTA-INTER 1-1, LAZIO-JUVENTUS 1-1). Gli highlights sono visibili da subito per gli abbonati Sky e tre ore dopo la partita per tutti gli altri utenti.