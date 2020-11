Lazio-Juventus 1-1, la cronaca della partita di Serie A

La cronaca della partita

Nei biancocelesti caos tamponi, con Immobile, Strakosha e Lucas Leiva non convocati. Inzaghi ha schierato invece Correa e Muriqi dall'inizio, con Milinkovic-Savic in mezzo al campo insieme a Luis Alberto. Pirlo, invece, ha scelto il 4-4-2. La partita inizia con tanti capovolgimenti di fronte e occasioni da entrambe le parti. Al 15’ la Juventus va in vantaggio. Bentancur serve Cuadrado sulla destra, il colombiano si libera di Luis Alberto e Fares in dribbling, serve Ronaldo in mezzo all'area piccola: sesto gol del numero 7 in campionato. Al 21’ ghiotta occasione per pareggiare dei padroni di casa: grande palla di Radu, che crossa dalla sinistra per Milinkovic-Savic cerca l'assist di testa per Muriqi. L'attaccante si allunga in scivolata sul secondo palo ma non ci arriva. Al 43' bianconeri vicini al raddoppio, con Ronaldo che riceve palla da Kulusevski, se la sistema sul destro e calcia dal limite dell'area colpendo l'incrocio dei pali. Nel secondo tempo occasione per la Juventus al 58’. Morata serve sulla sinistra Rabiot, il francese va al tiro, respinto da Reina. All’81' Lazio vicina all’1-1: Marusic prende bene la posizione in area e colpisce di testa da posizione ravvicinata anticipando Cuadrado, Szczesny la blocca in due tempi. Al 95', in pieno recupero, Caicedo trova la rete del pareggio.