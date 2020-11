Genoa-Roma 1-3, la cronaca della partita di Serie A

Con una tripletta dell’armeno Mkhitaryan i giallorossi vincono a Genova e si portano al terzo posto in classifica con 14 punti. Di Pjaca il gol dei padroni di casa, ora terzultimi in classifica

Ci sono voluti tre gol di Henrikh Mkhitaryan per consentire alla Roma di vincere contro il Genoa allo stadio Marassi. L’attaccante armeno, con un gol nel finale del primo tempo e altri due nella ripresa ha reso vana la rete di Marko Pjaca. Con questi tre punti, i giallorossi si portano al terzo posto in classifica a quota 14, mentre il Grifone è fermo a 5, in piena zona retrocessione (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - ATALANTA-INTER 1-1 - TORINO-CROTONE 0-0 - LAZIO-JUVENTUS 1-1).