Verona-Sassuolo 0-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Nell'ottava giornata di Serie A, il Verona perde in casa 2-0 contro il Sassuolo. Di Boga e Berardi le reti dei neroverdi, che salgono a 18 punti in classifica (+1 sul Milan secondo, in attesa del match di stasera contro il Napoli). I veneti - che rimangono a quota 12 - possono però recriminare per ben tre legni colpiti durante il match da Ilic, Dimarco e Veloso (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - LA CRONACA DI INTER-TORINO 4-2 - ROMA-PARMA 3-0 - SAMP-BOLOGNA 1-2).

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.