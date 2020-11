Sampdoria-Bologna 1-2: gol e highlights della partita di Serie A

Vittoria in rimonta degli ospiti, che conquistano tre punti preziosissimi in classifica. Al 7’ avanti i padroni di casa con la rete di Thorsby. Al 44' pareggia il Bologna: autorete di Regini. Al 52' è Orsolini a ribaltare il risultato, segnando di testa da due passi. Nel finale espulso Ranieri

Il Bologna vince in trasferta fuori casa contro la Sampdoria per 1-2, rimontando la partita e conquistando tre punti preziosissimi: la squadra di Mihajlovic si allontana così dalla zona retrocessione. Al 7’, avanti i padroni di casa con la rete di Thorsby. Su angolo di Candreva si inserisce bene di testa a centroarea e segna il suo terzo gol in A. Al 44' pareggia il Bologna: autorete di Regini che svirgola in rete su un corner calciato da Orsolini. Al 52' è lo stesso Orsolini a ribaltare il risultato, segnando di testa da due passi su crossi di Barrow dalla sinistra. Nel finale espulso il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri. I blucerchiati restano a 10 punti in classifica.

