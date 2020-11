Roma-Parma 3-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

La Roma supera il Parma nel match valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie A. I giallorossi si impongono grazie a un gol di Borja Mayoral e a una doppietta di Mkhitaryan. Gli uomini di Fonseca, con la vittoria odierna, si portano a quota 17 punti in classifica, raggiungendo il Milan impegnato questa sera nel big match contro il Napoli (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - INTER-TORINO 4-2).

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.

Mkhitaryan protagonista del primo tempo

Fonseca schiera Borja Mayoral in attacco al posto dell'indisponibile Dzeko. Liverani rispolvera Cyprien a centrocampo e punta su Inglese e Gervinho davanti. Il primo tempo è un monologo della Roma che sblocca il risultato al 28' minuto: Spinazzola pesca Borja Mayoral sul filo del fuorigioco, l'attaccante spagnolo elude la difesa emiliana e da solo davanti a Sepe segna con un tocco di prima intenzione. Trovato il vantaggio, sale in cattedra Mkhitaryan che diventa assoluto protagonista del match. L'armeno prima sigla il raddoppio con un gran gol al volo dalla distanza, poi firma il tris depositando in rete al termine di una splendida azione corale orchestrata dai giallorossi.

Prosegue la serie positiva dei giallorossi

La ripresa si apre con un infortunio: Ibanez è costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare. Al suo posto entra Juan Jesus. Il Parma non riesce a reagire e la Roma controlla la partita, cercando il momento giusto per colpire ancora. Ci provano Veretout e Pedro, ispirati rispettivamente da Borja Mayoral e Mkhitaryan: le due conclusioni terminano alte sopra la traversa. I ducali si fanno vedere dalle parti di Mirante con Karamoh: tiro centrale, il portiere giallorosso para senza problemi. Al termine dei 3 minuti di recupero, l'arbitro fischia la fine delle ostilità: la Roma infila il settimo risultato utile in campionato, mentre gli emiliani incassano il quarto ko stagionale.

Il tabellino di Roma-Parma 3-0

Reti: 28' Borja Mayoral, 32' e 41' Mkhitaryan

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez (53' Juan Jesus); Karsdorp, Villar (80' Diawara), Veretout, Spinazzola (80' Bruno Peres); Pedro (80' Pellegrini), Mkhitaryan; Borja Mayoral (65' Carles Perez). All. Fonseca

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Gagliolo, B. Alves, Osorio (62' Brunetta); Grassi (82' Busi), Cyprien, Sohm, Kucka (62' Kurtic), Pezzella; Inglese, Gervinho (62' Karamoh). All. Liverani