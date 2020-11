Udinese-Genoa 1-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

All'Udinese basta un gol del suo gioiello per aver ragione del Genoa e conquistare tre preziosi punti in casa. La sfida di domenica 22 novembre, giocata alle 18 alla Dacia Arena e valida per l'ottava giornata di Serie A, si è conclusa 1-0 per i friulani: decisivo il gol realizzato da Rodrigo De Paul, un destro precisissimo sul palo lungo che non ha lasciato scampo a Perin al 35' minuto del primo tempo. Ancora De Paul, nel secondo tempo, ha sfiorato il raddoppio centrando su punizione la parte alta della traversa, prima che il Var, in pieno recupero, cancellasse per fuorigioco il gol del pareggio di Samacca. Al 98' l'espulsione di Mattia Perin per fallo da ultimo uomo su Stryger Larsen. Con questi tre punti l'Udinese sale a quota sette ed esce dalla zona retrocessione, dove invece rimane il Genoa, fermo a cinque (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - INTER-TORINO 4-2, ROMA-PARMA 3-0, VERONA-SASSUOLO 0-2, SAMPDORIA-BOLOGNA 1-2).

