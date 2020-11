Napoli-Milan 1-3: video, gol e highlights della partita di Serie A

Grande e importante vittoria per il Milan che espugna il San Paolo con una doppietta di Ibrahimovic e un gol nel recupero di Hauge. Tre gol e tre punti per i rossoneri che scavalcano il Sassuolo e ritornano in vetta alla classifica. Venti risultati utili consecutivi per la squadra di Stefano Pioli che si candidano alla vittoria finale. Male il Napoli, in partita solo dopo il primo gol di Ibrahimovic e incapace di reagire nella ripresa. Terza sconfitta consecutiva in casa per la squadra di Gattuso. ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - UDINESE-GENOA 1-0 , INTER-TORINO 4-2 , VERONA-SASSUOLO 0-2 , SAMPDORIA-BOLOGNA 1-2 ).

Primo tempo: prodezza di Ibrahimovic

Nei primi dieci minuti il Milan crea gioco, il Napoli attende facendo densità. Al 4’ Kjaer è decisivo in scivolata su Mertens, mentre al 10’ spara alto da pochi metri. L’equilibrio lo spezza il solito gigantesco Ibrahimovic che anticipa di testa Koulibaly e infila nell’angolino alle spalle di Meret. Sontuoso il cross di Hernandez. Il gol scuote il Napoli, il tentativo di Mertens viene deviato miracolosamente da Donnarumma, poi, sugli sviluppi del corner, Di Lorenzo prende la traversa interna e Lozano spreca in rovesciata. Spingono gli azzurri ma sono imprecisi sia con Politano che con Lozano e il Milan chiude il primo tempo sull’1-0.

Secondo tempo: Ibra raddoppia, Mertens accorcia ma non basta

Bastano dieci minuti a Ibrahimovic per trovare il raddoppio. Azione sulla sinistra di Rebic, palla sul secondo palo e l’attaccante appoggia in rete di ginocchio. Al 62’ il Napoli accorcia le distanze con Mertens, Mario Rui la mette al centro, il belga la stoppa e infila Donnarumma da pochi metri. I padroni di casa sperano nella rimonta ma dopo soli tre minuti arriva il secondo giallo di Bakayoko, che già ammonito ferma fallosamente una ripartenza di Hernandez. La superiorità numerica permette al Milan di andare in controllo. Unico brivido al 77’ con una grande mischia in area dove Koulibaly non riesce a trovare la porta. Dopo un minuto si ferma Ibrahimovic ed entra Colombo. Il Napoli prova ad agguantare un clamoroso pareggio ma non si rende mai pericoloso in avanti. In pieno recuperato il neoentrato Hauge chiude i conti e sigla il 3-1

Il tabellino

Napoli-Milan 1-3

20’ e 54’ Ibrahimovic, 63’ Mertens, 95’ Hauge

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (89’ Elmas), Bakayoko; Politano (68’ Petagna), Insigne, Lozano (55’ Zielinski); Mertens. All.: Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers (73’ Castillejo), Calhanoglu (87’ Krunic), Rebic (73’ Hauge); Ibrahimovic (78’ Colombo). All.: Pioli (in panchina Bonera).

Ammoniti: Bakayoko, Calabria, Rebic, Kessiè, Mario Rui, Castillejo



Espulso: Bakayoko