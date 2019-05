Per il sesto e penultimo appuntamento di E poi c’è Cattelan, Gianluigi Buffon siederà alla scrivania del late show condotto da Alessandro Cattelan in onda stasera alle 21.15 su Sky Uno.

Appena terminato il campionato di calcio, Gigi Buffon si presta ad un’attesissima intervista, alla vigilia di decisioni importantissime per la sua carriera. Il portierone della Nazionale di Calcio italiana, considerato fra i migliori di tutti i tempi, si racconterà alla scrivania di E poi c’è Cattelan: dall’esperienza che nell’ultimo anno lo ha portato all’estero ad un possibile ritorno nel mondo del calcio italiano, magari da dirigente, passando per i ricordi legati alla Coppa del Mondo e alla squadra con cui Buffon ha riportato il titolo in Italia dopo 24 anni.

Gigi Buffon si presterà anche ad un momento esilarante, giocando in studio insieme ad Alessandro Cattelan: i due sono pronti a mostrare al pubblico mirabolanti acrobazie sulla scia delle più difficili parate del campione del mondo.

Gianluigi Buffon sarà ospite della sesta puntata dello show condotto da Alessandro Cattelan, stasera dalle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 a EPCC.

In puntata anche Chadia Rodriguez, nuovo fenomeno della trap al suo debutto televisivo. La cantante, protégée di Jake La Furia e Big Fish, ha al suo attivo un EP di grande successo, "Avere 20 anni", chiaccheratissimo e apprezzatissimo fra i fan della trap e gli addetti ai lavori e che l’ha lanciata come next big thing della scena urban italiana.

Anche quest’anno a EPCC si alternano personaggi, sketch, storie, volti di primissimo piano del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’attualità, al centro dello show di Alessandro Cattelan per delle interviste che diventano dei veri e propri instant cult, momenti di spettacolo sempre più spesso in grado di diventare virali subito dopo la messa in onda. Fra gli ospiti della nuova edizione Paola Cortellesi, Alessandro Borghi, Enrico Mentana, Antonella Clerici, Salvatore Esposito e Arturo Muselli, Antonio Conte, Alberto Tomba.

