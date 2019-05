Scopri quanto conosci Calcutta, ospite a EPCC stasera

La sesta stagione di E poi c’è Cattelan prosegue stasera alle 21.15 su Sky Uno portando in scena nuovi ospiti protagonisti di buffe gag e irriverenti interviste.



Alla vigilia dell’attesissimo tour, Calcutta sarà ospite della terza puntata della fortunata produzione originale Sky, durante la quale si esibirà in una inedita performance live. Per la prima volta alla scrivania di EPCC uno dei maggiori e dei più amati rappresentanti della nuova generazione di cantautori italiani, reduce dal successo dell'ultimo disco Evergreen e pronto a partire con il nuovo tour: 11 concerti tra giugno e agosto che porteranno il cantante ad esibirsi fra Lucca, Barolo, Genova, Mantova, Pescara e altre città italiane.



Anche quest’anno a EPCC si alterneranno personaggi, sketch, storie, volti di primissimo piano del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’attualità, al centro dello show di Alessandro Cattelan per delle interviste che diventano dei veri e propri instant cult, momenti di spettacolo sempre più spesso in grado di diventare virali subito dopo la messa in onda. Fra gli ospiti della nuova edizione Paola Cortellesi, Alessandro Borghi, Enrico Mentana, Antonella Clerici, Salvatore Esposito e Arturo Muselli, Antonio Conte, Alberto Tomba.



