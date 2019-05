Scopri quanto conosci Marco Mengoni, ospite a EPCC stasera

Dopo il successo del debutto in prime time con la precedente edizione del suo show, Alessandro Cattelan torna stasera alle 21.15 su Sky Uno con la nuova stagione di E poi c’è Cattelan: per otto settimane intratterrà gli ospiti più vari attraverso interviste e gag, mantenendo la formula che ha fatto la fortuna della produzione originale Sky.



In occasione della prima puntata di E poi c’è Cattelan, il conduttore invita il cantante Marco Mengoni, recordman e star del pop italiano da anni ai vertici di tutte le classifiche, impegnato in queste settimane nella promozione del nuovo album e a breve in giro col nuovo tour in Europa e in Italia.



“Atlantico”, quinto lavoro in studio della pop star nata sul palco di X Factor Italia, segna il ritorno del cantante sulla scena musicale dopo tre anni dal suo ultimo lavoro: Marco Mengoni è pronto a raccontarsi ai microfoni di E poi c’è Cattelan, il night show più amato, twittato, hashtaggato e seguito che ci sia, condotto da un irriverente Alessandro Cattelan.



Marco Mengoni sarà ospite della prima puntata dello show condotto da Alessandro Cattelan, stasera dalle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11) a EPCC.



Anche quest’anno a EPCC si alterneranno personaggi, sketch, storie, volti di primissimo piano del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’attualità, al centro dello show di Alessandro Cattelan per delle interviste che diventano dei veri e propri instant cult, momenti di spettacolo sempre più spesso in grado di diventare virali subito dopo la messa in onda. Fra gli ospiti della nuova edizione Paola Cortellesi, Alessandro Borghi, Enrico Mentana, Antonella Clerici, Salvatore Esposito e Arturo Muselli, Antonio Conte, Alberto Tomba.



L’esordio della sesta stagione di E Poi c’è Cattelan vedrà stasera l’amichevole partecipazione del sindaco di Milano Beppe Sala, che comparirà nell’opening della puntata: la clip GUESTBUSTERS, con Alessandro Cattelan, Marco Villa e l’Amico Argentino in giro per Milano a caccia dei fantasmi dei vecchi ospiti di EPCC. Nel corto anche la star di Gomorra – La Serie Salvatore Esposito, la cantante, ereditiera e showgirl Elettra Lamborghini (IL QUIZ) e il rapper Jake La Furia.



E POI C’È CATTELAN in prima serata alle 21.15 stasera su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11).