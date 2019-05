Una partenza col botto per lo showman Alessandro Cattelan che apre la sesta stagione di Epcc con un’intervista esclusiva a Jimmy Fallon nello studio del Tonight Show a New York. Il conduttore, fra i più amati e popolari al mondo, è da sempre punto di riferimento del padrone di casa di E poi c’è Cattelan: Incontrare Jimmy Fallon è stato per me la realizzazione di un sogno. Vedere poi le quinte, il backstage del Tonight show è stato fondamentale. A partire da Jimmy Fallon, ora lo posso chiamare anche solo Jimmy visto che ci seguiamo su Instagram, sono stati tutti disponibili. Fin da subito ci hanno detto quello che non potevamo fare, assicurandoci anche che quello che potevamo fare avrebbero fatto di tutto per farcelo fare nel miglior modo possibile.

Altro ospite in studio della prima puntata di Epcc, in onda dall’11 aprile ogni giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno, Marco Mengoni, recordman e star del pop italiano da anni ai vertici di tutte le classifiche che presenta il nuovo singolo Muhammad Ali che anticipa il tour in Europa e Italia.

A dare il via alla nuova edizione l’opening GUESTBUSTERS, con Alessandro Cattelan, Marco Villa e l’Amico Argentino in giro per Milano a caccia dei fantasmi dei vecchi ospiti di EPCC. La clip vedrà l’amichevole partecipazione del sindaco della città Beppe Sala. Nel cortometraggio anche la star di Gomorra – La Serie Salvatore Esposito, la cantante, ereditiera e showgirl Elettra Lamborghini e il rapper Jake La Furia.

#EPCC ha rinnovato la sua formula debuttando già lo scorso anno in prime time su Sky Uno, dopo cinque edizioni in cui si era imposto come appuntamento di culto della seconda serata della rete.

Torna con sette nuove puntate – più un best of con gli highlights di questa nuova edizione - lo humour sempre originale di EPCC, ancora più politicamente scorretto nei monologhi d’apertura e con le sempre più imprevedibili gag con gli ospiti, ingrediente fondamentale di un appuntamento in prima serata che promette di alzare ancora una volta l’asticella dell’irriverenza e dell’ironia.

Fra gli ospiti della nuova edizione Paola Cortellesi, Alessandro Borghi, Enrico Mentana, Antonella Clerici, Salvatore Esposito e Arturo Muselli, Antonio Conte, Alberto Tomba. Dopo cinque stagioni possiamo dire che il programma Epcc è ormai conosciuto, non solo dal pubblico ma anche dagli ospiti che inizialmente non sapevano cosa gli attendeva in studio. La svolta è arrivata anche grazie ad X Factor che mi ha agevolato nei rapporti, nell’avere contatti con quelli che oggi sono gli ospiti di Epcc – aggiunge Cattelan.

In pieno stile #EPCC, anche quest’anno si alterneranno quindi personaggi, sketch, storie, volti di primissimo piano del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’attualità, al centro dello show di Alessandro Cattelan per delle interviste che diventano dei veri e propri instant cult, momenti di spettacolo sempre più spesso in grado di diventare virali subito dopo la messa in onda.

E poi c’è Cattelan ti aspetta dall’11 aprile ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno. Disponibile anche su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.

