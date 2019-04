Al via la nuova stagione di "E poi c'è Cattelan", a partire da giovedì 11 aprile alle 21.15 su Sky Uno, per otto settimane. Lo show ha rinnovato la sua formula debuttando già lo scorso anno in prime time, dopo cinque edizioni in cui si era imposto come appuntamento della seconda serata. EPCC sarà disponibile anche su Sky On Demand, Sky Go e Now Tv. Tra interviste, gag e ospiti speciali, ecco allora le anticipazioni sulla prima puntata della nuova stagione.



La nuova stagione

EPCC torna per la sesta stagione, la seconda in prime time: sette nuove puntate più un best of con gli highlights di questa nuova edizione. Anche quest'anno lo show di Alessandro Cattelan sarà caratterizzato da uno humor politicamente scorretto, ospiti speciali e gag all'insegna dell'irriverenza e dell'ironia. Ogni puntata sarà aperta, come è ormai consuetudine del programma, dal monologo del conduttore su un tema di attualità. Nel corso delle puntate, si alterneranno personaggi, sketch, storie, volti di primissimo piano del mondo dello spettacolo, dello sport e dell'attualità.

Guestbasters a caccia dei vecchi ospiti

A dare il via alla nuova edizione ci sarà l'opening "Guestbusters", con Alessandro Cattelan, Marco Villa e l'Amico Argentino in giro per Milano a caccia dei fantasmi dei vecchi ospiti di EPCC. La clip vedrà anche la partecipazione del sindaco della città Beppe Sala. Nel corto anche la star di Gomorra – La Serie Salvatore Esposito, la cantante, ereditiera e showgirl Elettra Lamborghini e il rapper Jake La Furia.

Jimmy Fallon per la prima puntata



Jimmy Fallon (fotostoria) sarà uno dei protagonisti della prima puntata di EPCC. Fra i più amati e popolari conduttori al mondo, nonché punto di riferimento dello stesso padrone di casa, Fallon ha infatti ospitato Alessandro Cattelan nello studio del suo Tonight Show a New York, per un'intervista esclusiva. Il primo ospite della nuova stagione sarà, invece, Marco Mengoni, recordman e star del pop italiano, da anni ai vertici di tutte le classifiche e a breve in giro col nuovo tour in Europa e in Italia. Ma lo studio di Cattelan ospiterà tanti altri personaggi dello spettacolo nel corso di questa edizione: da Paola Cortellesi, ad Alessandro Borghi, Enrico Mentana, Antonella Clerici, Salvatore Esposito e Arturo Muselli, Antonio Conte e Alberto Tomba.