EPCC: tutti gli ospiti della terza puntata

Gli ospiti che vedremo nella terza puntata del late night show di Alessandro Cattelan, rispondono a due eccellenti nomi, stiamo parlando di Paola Cortellesi, donna dei record del cinema e del cantante Calcutta che vedremo in azione in una inedita performance live di cui non possiamo anticiparvi molto, ma che non vi deluderà. Alla vigilia del suo attesissimo tour, il cantante di Paracetamolo rivelerà a EPCC il suo vero volto…mentre Paola Cortellesi per l’occasione reagirà a colpi di Ju-Jitsu con Alessandro Cattelan nel corso di una improbabile lezione di difesa personale. Una puntata tutta da scoprire quella con EPCC, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455: per la prima volta in alla scrivania del padrone di casa uno dei maggiori e dei più amati rappresentanti della nuova generazione di cantautori italiani, reduce dal successo dell'ultimo disco Evergreen e una delle attrice più amate e apprezzate del panorama cinematografico italiano, Paola Cortellesi.



L’atttrice romana, conduttrice, cantante e sceneggiatrice: Paola Cortellesi, uno dei talenti più eclettici dello showbiz italiano, protagonista sul piccolo e sul grande schermo è in questi giorni al cinema con la commedia di Riccardo Milani “Ma cosa ci dice il cervello”, film che ha registrato incassi da record nel weekend pasquale come non succedeva da anni. Ma cosa succede dietro le quinte dei set? Nel backstage dove solo gli addetti ai lavori possono accedere si nascondono piccoli grandi segreti e Paola Cortellesi svelerà ad Alessandro Cattelan alcune di queste chicche, dalle sorprendenti prove fisiche alle quali si è sottoposta durante le riprese del film, in cui interpreta il ruolo di un agente segreto a molto altro ancora. Dopo le due tappe sold out all’Arena di Verona e nello stadio della sua città, Latina, l’artista si prepara ad affrontare un’estate che lo vedrà in tour in tutta Italia. Alla vigilia di questo appuntamento atteso da migliaia di fan, Calcutta arriva alla scrivania di Cattelan per raccontare tutte le emozioni dei live e per un’inedita e divertente performance live al pianoforte.

Riscopri cosa è successo nella seconda puntata di EPCC

Il monologo di Cattelan sull'amore