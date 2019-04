Ci voleva il coraggio di Riccardo Milani e la bravura di Paola Cortellesi per portare sul grande schermo una commedia come Ma che ci dice il cervello, in sala dal 18 aprile con Vision Distribution. Soprattutto alla luce del grande successo al botteghino della precedente pellicola che la coppia avevano insieme realizzato nel 2018. Quel Come un gatto in tangenziale capace di incassare ben 10 milioni di euro e di portarsi a casa tre nastri d’argento tra cui uno per la migliore commedia dell’anno 2018.



La trama

Cosa ci dice il cervello racconta la storia di Giovanna (Paola Cortellesi) una donna dimessa, addirittura noiosa, che si divide tra un lavoro piuttosto anonimo al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Dietro questa scialba facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi “Fantastici 5” (Stefano Fresi, Vinicio Marchioni,Lucia Mascino, Claudia Pandolfi), tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell’assurdo. Con tutti i mezzi a sua disposizione e grazie ai più stravaganti travestimenti, darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene.

L'intervista

Paola Cortellesi Mi può parlare di Giovanna, il personaggio che interpreta in Ma cosa ci dice il cervello?

È una donna bivalente che vive il suo tempo in maniera dissociata. Una persona come tante che ha fatto l’abitudine al malcostume generale e alle tante cose che non vanno. Tuttavia il suo anonimo lavoro al Ministero non è che una facciata. Giovanna, infatti, è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali. L’incontro casuale con dei suoi vecchi amici del Liceo farà scattare qualcosa in lei, facendola uscire dal suo personalissimo tunnel fatto di rassegnazione e apatia.



Riccardo Milani Nel suo film c’è il racconto di un Paese reale, dell’Italia dove tutti sanno tutto, dove ognuno ha la presunzione di saper far tutto e dove le competenze non vengono più considerate come tali. È questa la chiave di lettura giusta per comprendere questa sua nuova pellicola?

Siamo partiti, insieme ai miei sceneggiatori, dalla realtà. Sempre più spesso apprendiamo di pazienti che picchiano i medici, di genitori e studenti che aggrediscono fisicamente i professori. A farne le spese è stata la nostra etica del lavoro che pian piano si è andata perdendo. C’è una scena del film in cui la bravissima Paola Minaccioni interpreta una donna che davanti al suo medico di base (Laura Mascino) pretende dei farmaci perché non crede alla sua competenze professionali, accusandola anche di essere una fallita soltanto perché lavora in una Asl pubblica. Questo è un esempio esplicativo di cosa succede quando si mette in discussione tutto: competenze, ruoli, persone con la presunzione che tutti possono ricoprire qualsiasi ruolo. Non basta leggere qualche riga su Internet per essere pronti ad essere insegnanti, medici, allenatori di calcio. Poi la rete è diventato un territorio senza regole in cui tutti si sentono in diritto di sfogare la propria rabbia e soprattutto dove tutti dicono la loro opinione. Uno dei compiti di noi registi è anche guardare verso questo mondo, scrutarlo e magari riderci su con una commedia.



Paola Cortellesi In questo film, Giovanna, sembra essere una persona totalmente rassegnata di fronte alle cattive abitudini a cui sempre essere assuefatta. Come si reagisce a questa progressiva mancanza di rispetto tra le persone?

Con l’educazione e non con la rabbia. Dicendo sempre per favore e mai urlando. Insomma non adeguandoci al sentire comune che oggi è più attento alla pancia che al cervello. Gli amici ritrovati di Giovanna si trovano in un momento della loro vita in cui è più facile abbassare la testa che reagire. Sono persone per bene che cercano di fare al meglio il loro lavoro, che portano avanti un’etica della professione un po’ demodé ai giorni nostri e che deve essere rimessa in circolo da ognuno di noi. Anche per il bene del nostro Paese.



Riccardo Milani Quanto è difficile raccontare l’Italia di oggi e saperci anche ridere?