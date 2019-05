Dopo il successo del debutto in prime time con la precedente edizione del suo show, Alessandro Cattelan torna stasera alle 21.15 su Sky Uno con la nuova stagione di E poi c’è Cattelan, portando in scena sul piccolo schermo gli ospiti più vari, interviste e gag, mantenendo la formula che ha fatto la fortuna della produzione originale Sky.



In occasione della terza puntata della sesta stagione di E poi c’è Cattelan, Paola Cortellesi - considerata la donna dei record del cinema italiano - siederà alla scrivania dello show targato Sky per rispondere alle curiose domande del conduttore. Attrice, conduttrice, cantante, sceneggiatrice, Paola Cortellesi è uno dei talenti più eclettici dello showbiz italiano, sempre credibile e amatissima in ogni ruolo sia sul piccolo che sul grande schermo, dove è appena approdata con un nuovo film diretto da Riccardo Milani.



Paola Cortellesi svelerà ad Alessandro Cattelan alcuni segreti del set, a partire dalle sorprendenti prove fisiche alle quali si è sottoposta durante le riprese del film, in cui interpreta il ruolo di un agente segreto, e si renderà protagonista di un divertente siparietto facendo “a botte” con il conduttore.



Paola Cortellesi sarà ospite della terza puntata dello show condotto da Alessandro Cattelan, stasera dalle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 a EPCC.



Anche quest’anno a EPCC si alterneranno personaggi, sketch, storie, volti di primissimo piano del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’attualità, al centro dello show di Alessandro Cattelan per delle interviste che diventano dei veri e propri instant cult, momenti di spettacolo sempre più spesso in grado di diventare virali subito dopo la messa in onda. Fra gli ospiti della nuova edizione Paola Cortellesi, Alessandro Borghi, Enrico Mentana, Antonella Clerici, Salvatore Esposito e Arturo Muselli, Antonio Conte, Alberto Tomba.



E POI C’È CATTELAN in prima serata alle 21.15 stasera su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.



