EPCC: tutti gli ospiti della sesta puntata

Nato sotto il segno dell'Aquario il 28 gennaio del 1978 a Carrara, Gianluigi Buffon, per tutti Gigi, è uno dei calciatori italiani più amati e celebrati, portiere del Paris Saint-Germain, campione del mondo nel 2006 e vicecampione d'Europa nel 2012 con la nazionale italiana è a tutti gli effetti considerato tra i più forti portieri di tutti i tempi, per molti il migliore nella storia del calcio e l'attesa di conoscere più da vicino quali sono i suoi progetti è alle stelle, ma niente paura. Ci pensa Alessandro Cattelan a farlo "sbottonare", cosa riuscirà a scucirgli alla vigilia di decisioni importantissime per la sua carriera, non si sa, certo è che, come nel suo stile, non mancherà di stupirci e di farci divertire.



Il nostro Gigi sarà ospite a EPCC e dovrà rispondere alle domande del padrone di casa...Buffon si racconterà alla scrivania di E poi c’è Cattelan, il late show di Sky Uno, in onda tutti i giovedì dalle 21.15 durante il sesto e penultimo appuntamento. Dall’esperienza in Francia a un possibile ritorno nel mondo del calcio italiano (da dirigente?), dalla straordinaria esperienza dei Mondiali del 2006 all’immancabile gioco in studio, Portieri volanti, ne sentiremo e vedremo delle belle. Alessandro e l’ex portiere della Juventus e della Nazionalesono pronti a stupirci con effetti speciali, molto speciali. Acrobazie mai viste sulla scia delle mirabolanti parate del campione del mondo.

Il secondo ospite della puntata risponde al nome di Chadia Rodriguez, nuovo fenomeno della trap al suo debutto televisivo. La cantante, protégée di Jake La Furia e Big Fish, ha al suo attivo un EP di grande successo, Avere 20 anni, chiaccheratissimo e apprezzatissimo fra i fan della trap e gli addetti ai lavori e che l’ha lanciata come next big thing della scena urban italiana.



