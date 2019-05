Nel corso della quinta puntata, il primo ospite a calcare il palco di E poi c’è Cattelan è proprio lui, Alessandro Borghi. L’attore vincitore del David di Donatello 2019, accolto dal padrone di casa come il “Christian Bale italiano”, ma non è al suo debutto alla corte di Cattelan, lo avevamo visto insieme al collega Luca Marinelli nel 2016. Il camaleontico Borghi, perfettamente a suo agio, mostra il meglio di sé, divertito a tal punto da improvvisare un improbabile duetto con Ale. Cattelan sbaglia a vederlo più vicino a Leonardo di Caprio: in realtà, l’attore romano nato il 19 Settembre 1986 sotto il segno della Vergine, si sente più Nick Carter, cantante dei Backstreet Boys, passati alla storia nella veste di iconica boyband idolo degli adolescenti. Non resta che scaldare la voce e duettare sulle note di As Long As you Love Me, secondo singolo estratto dall'album Backstreet's Back scritto da Max Martin nel 1997.

Dai set cinematografici agli studi televisivi, Alessandro Borghi si fa rockstar e ci riesce egregiamente accompagnato da un compagno di giochi unico, Alessandro Cattelan che come sappiamo, una ne pensa e mille ne inventa. Non ci resta che canticchiare il nostalgico ritornello…



I don't care who you are

Where you're from

What you did

As long as you love me

Who you are

Where you're from

Don't care what you did

As long as you love me…



