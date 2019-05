EPCC: tutti gli ospiti della quinta puntata

Ladies and gentlemen, siamo arrivati al quinto appuntamento con EPCC e le sorprese continuano, insieme alle gag esilaranti del padrone di casa e dei suoi ospiti, dopo i protagonisti di Gomorra Salvatore Esposito e Arturo Muselli e, a sorpresa Enrico Mentana, è la volta del giudice di MasterChef Giorgio Locatelli (lo chef valuterà uno dei “piatti forti” di Alessandro Cattelan, preparato in studio), l’attore vincitore del David di Donatello, uno fra i più in vista del nuovo cinema italiano, Alessandro Borghi (lo vedremo alle prese sulle note dei Backstreet Boys) e infine Salmo, il rapper che torna a EPCC dando vita a una affollatissima performance in cabriolet sulle strade del centro di Milano.

Tutti i giovedì dalle 21.15 in esclusiva su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e sempre disponibile on demand, lo spettacolo è assicurato, per la quinta puntata in arrivo prepariamoci a un'esibizione Anni ’90, a una imperdibile lezione di “alta” cucina a cospetto di uno degli Chef italiani più celebrati nel mondo e a un giro molto particolare per le vie del centro di Milano in cabriolet, con Salmo. Il rapper da anni in cima alle classifiche di vendita, ci porterà in macchina con lui.

Cosa ha a che fare Alessandro Borghi con i Backstreet Boys? Non vogliamo rovinarvi la sorpresa, certo è che l'attore vincitore del David di Donatello non ci deluderà e anzi, mostrerà di sé un lato inedito, come spesso accade a EPCC, grazie al talento di Alessandro Cattelan. E se volete scoprire come è andata per Giorgio Locatelli la sua strepitosa partecipazione a MasterChef Italia, siete invitati: lo chef stellato, per la prima volta alla scrivania del programma, ci racconterà del cooking show più amato di Sky Uno, e non solo. Last but not least: anche Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, l'acclamatissimo e pionieristico artista sardo si esibirà in una performance speciale sulle note di Cabriolet per le vie del centro di Milano.