EPCC: chi è l'ospite Chadia Rodriguez

Chadia Rodriguez sarà ospite nella sesta puntata di E poi c’è Cattelan, in onda giovedì 16 maggio. L'artista è una star emergente della trap italiana, ed è pronta a fare il suo debutto nello studio di EPCC.

Nata nel 1998, Chadia Rodriguez, negli ultimi mesi, sta guadagnando una vertiginosa popolarità. La cantante trap è attiva dal 2018 e si ispira a Cardi B, cercando però nuove e originali sonorità.

Le sue origini sono per metà spagnole e per metà marocchine, ma la trapper ha passato la sua infanzia a Torino, prima di approdare a Milano, iniziando a collaborare con Big Fish e Jake La Furia, i quali le hanno proposto un contratto, notando grandi potenzialità in lei.

Il suo primo singolo è “Dale”, pubblicato a fine aprile dello scorso anno, le permette di entrare nella scena trap italiana, avviando la collaborazione con Sony Music Italy, che le produrrà anche i singoli successivi. Lo scorso giugno, poi, è uscito il singolo “Fumo Bianco”, a cui è seguito “Bitch 2.0”. Il successo, sia su Youtube che su Spotify, è alle stelle, superando il milione di visualizzazioni.

Gli altri singoli sono “Sisters (Pastiglie)”, brano che si ispira ad un vecchio pezzo dei Prozac+, “3G”, pezzo che vede il featuring con Jake La Furia, e l’ultimo singolo, “Sarebbe Comodo”. Tutti i suoi brani sono stati riuniti in un unico progetto, “Avere vent’anni”, uscito all’inizio del 2019. Nell’EP è presente anche una versione remixata di “Dale”, con NASKA, Abe Kayn e Braco.

La trapper è felicemente fidanzata con Wayne Santana della Dark Polo Gang da alcuni mesi. La cantante, però, è sempre stata piuttosto riservata sulla sua vita privata, preferendo mettere in risalto il proprio lavoro, piuttosto che le sue vicende personali. Tuttavia, ha ammesso che la fama le ha fatto guadagnare molti haters, con cui si scontra spesso. Questo, però, non la abbatte, ed è determinata a continuare a produrre senza sosta la sua musica.

La giovane trapper ha tutte le carte in regola per portare avanti il suo successo!

Non perdetevi la sua intervista a EPPC, in onda giovedì 16 maggio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

