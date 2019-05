La sesta stagione di E poi c’è Cattelan prosegue stasera alle 21.15 su Sky Uno portando in scena nuovi ospiti protagonisti di buffe gag e irriverenti interviste.

Le FOTO della terza puntata di EPCC

Alla vigilia del gran finale della quarta stagione di Gomorra, siedono alla scrivania di EPCC Salvatore Esposito e Arturo Muselli, interpreti di due protagonisti chiave di Gomorra 4. Senza fare spoiler sull'epilogo delle vicende dei nuovi episodi (in onda venerdì 3 maggio su Sky Atlantic), le due star della serie originale Sky racconteranno al padrone di casa di E poi c'è Cattelan un po' di backstage delle nuove puntate, del loro rapporto con gli altri attori nel cast, le gaffe e le situazioni più imprevedibili e curiose accadute sul set.

Salvatore Esposito, protagonista di Gomorra - La serie fin dalla prima stagione, in Gomorra 4 porta in scena un personaggio del tutto rinnovato a causa degli avvenimenti drammatici della terza stagione. Ma cosa succederà nel gran finale? Bocca cucita per Salvatore Esposito, che non intende concedere neppure un piccolo indizio. E per essere certo di riuscire a tenere la bocca chiusa, finirà a fare a torte in faccia con Alessandro Cattelan.

Salvatore Esposito sarà ospite della quarta puntata dello show condotto da Alessandro Cattelan, stasera dalle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 a EPCC. Previsto anche un ospite a sorpresa.

Anche quest’anno a EPCC si alterneranno personaggi, sketch, storie, volti di primissimo piano del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’attualità, al centro dello show di Alessandro Cattelan per delle interviste che diventano dei veri e propri instant cult, momenti di spettacolo sempre più spesso in grado di diventare virali subito dopo la messa in onda. Fra gli ospiti della nuova edizione Paola Cortellesi, Marco Mengoni, Antonella Clerici, Salvatore Esposito, Arturo Muselli e Antonio Conte.

E POI C'È CATTELAN in prima serata alle 21.15 stasera su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

