Scopri quanto conosci Arturo Muselli, ospite a EPCC stasera

Alla vigilia del gran finale della quarta stagione di Gomorra, Arturo Muselli - fra i protagonisti della serie originale Sky - sarà ospite della quarta puntata di E poi c’è Cattelan, in onda stasera alle 21.15 su Sky Uno.

La sesta stagione di E poi c’è Cattelan prosegue portando in scena nuovi ospiti protagonisti di buffe gag e irriverenti interviste: stasera siederranno alla scrivania di EPCC Arturo Muselli e il collega Salvatore Esposito, interpreti di Gomorra 4. Senza fare spoiler sull'epilogo delle vicende dei nuovi episodi (in onda venerdì 3 maggio su Sky Atlantic), le due star della serie originale Sky racconteranno al padrone di casa di E poi c'è Cattelan un po' di backstage delle nuove puntate, del loro rapporto con gli altri attori nel cast, le gaffe e le situazioni più imprevedibili e curiose accadute sul set.

Arturo Muselli, amante di teatro e fotografia, si racconta alla scrivania di E poi c’è Cattelan, parlando del suo ruolo all’interno della serie tv originale Sky, ormai giunta all’epilogo della quarta stagione, passando per il suo esordio sul grande schermo e le altre sue grandi passioni.

Arturo Muselli sarà ospite della quarta puntata dello show condotto da Alessandro Cattelan, stasera dalle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 a EPCC.

Inoltre un ospite a sorpresa siederà per la prima volta alla scrivania di Alessandro Cattelan, per sottoporsi a un’intervista su vita e carriera. Amato, rispettato e tenuto in altissima considerazione non solo sul lavoro ma anche sui social network, l'ospite giocherà col conduttore a Guess my hater, una sorta di Indovina chi? in cui verranno letti alcuni dei più coloriti insulti ricevuti online dai due e gli sfidanti dovranno indovinare chi fra loro è il destinatario di quelle parole.



