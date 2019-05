Come se la cava Alessandro Cattelan ai fornelli? In occasione della quinta puntata della sesta stagione di E poi c’è Cattelan, il conduttore ospiterà lo chef stellato Giorgio Locatelli, cucinando per lui.

Chef stellato di fama mondiale nonché giudice di MasterChef Italia, Giorgio Locatelli siederà per la prima volta alla scrivania del programma per raccontare al conduttore della sua nuova esperienza da giudice di MasterChef, il cooking show di Sky Uno, e della sua vita fuori dal Bel Paese, dove è proprietario della celebratissima Locanda che porta il suo nome e che ospita reali, attori e cantanti fra i più famosi al mondo.

Durante la quinta puntata di EPCC, Giorgio Locatelli si presterà alle buffe gag tipiche di Alessandro Cattelan giudicando uno dei cavalli di battaglia dello showman, una pasta al tonno “gourmet”.

Giorgio Locatelli sarà ospite della quinta puntata dello show condotto da Alessandro Cattelan, stasera dalle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 a EPCC.

Anche quest’anno a EPCC si alternano personaggi, sketch, storie, volti di primissimo piano del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’attualità, al centro dello show di Alessandro Cattelan per delle interviste che diventano dei veri e propri instant cult, momenti di spettacolo sempre più spesso in grado di diventare virali subito dopo la messa in onda. Fra gli ospiti della nuova edizione Paola Cortellesi, Alessandro Borghi, Enrico Mentana, Antonella Clerici, Salvatore Esposito e Arturo Muselli, Antonio Conte, Alberto Tomba.

