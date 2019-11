Ha preso il via su Sky Uno il nuovo format culinario Antonino Chef Academy , in onda tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. In attesa di vedere le prossime sfide e le dure prove che i giovani cuochi dovranno affrontare, ecco i 10 concorrenti svelati nella prima puntata. A uscire di scena, suo malgrado, è Andrea Russo , giovane talento sardo.

Antonino Cannavacciuolo è arrivato su Sky Uno con la sua Antonino Chef Academy, tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 tutti. Puntata dopo puntata, il “Prof” insegnerà agli aspiranti cuochi le tecniche basilari della cucina da mettere in pratica durante le tre tipologie di prove a cui andranno incontro durante il programma. Ogni cuoco, dalla propria postazione, dovrà realizzare un piatto in base a quanto appreso dalla lezione dello Chef. Solo dopo l’assaggio di chef Cannavacciuolo verrà assegnato il punteggio la cui somma andrà a determinare la classifica finale: il concorrente che avrà totalizzato meno punti sarà costretto ad abbandonare l’accademia. Il primo tra questi è il sardo Andrea Russo. Al vincitore spetterà un posto nella brigata stellata di Villa Crespi, il rinomato ristorante di Antonino Cannavacciuolo. Ecco a voi i concorrenti che abbiamo visto all'opera nel corso della prima puntata.

Marika Giubilato

Direttamente dalla facoltà di Scienze Gastronomiche, Marika Giubilato, di Mazara del Vallo, si avvicina alla cucina grazie alla mamma e alla nonna. Tra i piatti che ama realizzare ci sono i primi che hanno come ingrediente principale il pesce. Meno ferrata sui secondi piatti, il voto che si da come cuoca è un 7.

Angelo Milone

L’aspirante cuoco di Marsala Angelo Milone ha da poco terminato gli studi alberghieri. I suoi piatti forti sono quelli che hanno come ingrediente principale il pesce. Meno ferrato sui dessert, per lui “la cucina è molto più di uno stile di vita”. Il voto che si da come cuoco è un 7.

Nicole Bartolini

Nata a Faenza, di Forlì, Nicole Bartolini si avvicina alla cucina grazie alla famiglia. Tra i suoi cavalli di battaglia ci sono i risotti e in generale i primi piatti. Nella sua classifica degli ingredienti preferiti c’è il limone. il voto che si da come cuoca è un 6.

Elisa Truffelli

Ha 18 anni ed è di Pontestrambo. Elisa si avvicina al mondo della cucina grazie alla sua famiglia, in particolare a sua mamma proprietaria di un ristorante a Parma. Tra i suoi piatti forti ci sono i primi, per Elisa, parmigiana doc, la pasta fresca è al primo posto.

Andrea Russo

Nato a Sassari, Andrea ha solo vent’anni e una gran voglia di dare il massimo ai fornelli. Ama realizzare i primi piatti, mentre non ha un particolare feeling nella preparazione di dolci. Prima di iniziare l’esperienza in accademia con lo chef Antonino, Andrea si è dato come voto un 7, ma la sua avventura a Chef Academy si interrompe, suo malgrado, alla prima puntata. E’ il primo a uscire di scena.

Francesco Petito

Ha 22 anni, Francesco Petito è nato e cresciuto in un piccolo paesino in provincia di Caserta, San Cipriano d'Aversa, ma vanta già diverse esperienze nelle cucine di chef riconosciuti. Il suo piatto forte sono i primi ma ammette che ama spaziare un po’ su tutte le partite, dall’antipasto al dessert.

Andrea Silvestro

Nato e cresciuto a Monza, Andrea Silvestro ha 22 anni e ancora molto da imparare sotto la guida dello chef di Villa Crespi. Il suo cavallo di battaglia è lo spaghettone burro e acciughe, piatto semplice ma allo stesso tempo complesso.

Federico Liu

Federico è di Trieste, ha 19 anni e ha da poco concluso gli studi alla scuola alberghiera. I piatti forti di Federico riguardano la realizzazione di primi e secondi. Figlio d’arte, Federico si avvicina alla cucina grazie alla sua curiosità e ai suoi genitori che nel capoluogo della regione Friuli Venezia Giulia hanno un ristorante cinese.

Davide Marzullo

Davide arriva da Uboldo, piccolo paese della provincia di Varese, il suo piatto cavallo di battaglia è il pont souffle, una patata che viene soffiata a due temperature di olio diverse. Nonostante le varie esperienze in cucina, il voto che Davide si da è un sette e mezzo.

Pietro Sparesotto

Pietro ha 23 anni e a Misano Adriatico frequenta la facoltà di Farmacia. La passione per la ristorazione del giovane talento è tutta sua e vuole sfruttare al meglio la chance di poter partecipare alle lezioni di chef Antonino Cannavacciulo. Il voto che si da come cuoco è un 8.