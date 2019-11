Antonino Chef Academy, chi è Andrea Russo

Da anni la cucina è parte della sua vita. Andrea Russo è tra i dieci aspiranti chef dell’ Antonino Chef Academy , in onda dal 12 novembre su Sky Uno . In attesa di vederlo all’opera ai fornelli sotto la guida dello chef di Vico Equense, scopriamo di più su Andrea Russo.

Antonino Cannavacciuolo ti aspetta con il suo nuovo cooking show, in onda dal 12 novembre su Sky Uno. In una location d'eccezione, il Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello, chef Cannavacciuolo è pronto a guidare i dieci giovanissimi aspiranti chef (ragazzi tra i 18 e i 23 anni) che, a seguito di un percorso formativo, si sfideranno, superando delle prove in cui dovranno mettere in campo tutte le conoscenze professionali e personali in loro possesso. Chi si dimostrerà di essere all’altezza della cucina di uno dei ristoranti più esclusivi d’Italia, Villa Crespi?



Tra i concorrenti del cooking show Antonino Chef Academy c’è Andrea Russo. Nato a Sassari, Andrea ha solo vent’anni e una gran voglia di dare il massimo ai fornelli. Ama realizzare i primi piatti, mentre non ha un particolare feeling nella preparazione di dolci. La pasticceria per molti degli aspiranti chef è ancora un tabù.

La passione per la cucina nasce con lui, ma sola una volta raggiunta la maggiore età Andrea ha iniziato vere esperienze formative ai fornelli. Prima di iniziare l’esperienza in accademia con lo chef Antonino, Andrea si è dato come voto un 7. Gli aspiranti chef alle prime armi – ha spiegato – devono darsi fiducia perché stanno imparando ora, senza però superare l’8 e il 9 che spetta a chi è affermato in questo mestiere. Mentre il 10 è solo dei grandi chef.