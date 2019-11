Antonino Chef Academy, chi è lo chef Antonino Cannavacciuolo

Antonino Cannavacciuolo è il protagonista di Antonino Chef Academy , in onda a partire dal 12 novembre , tutti i martedì alle 21.15, su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 . In attesa di scoprire questo nuovo programma, scopriamo insieme chi è lo Chef Cannavacciuolo.

Antonino Cannavacciuolo è nato a Vico Equense, il 16 aprile 1975 ed è profondamente legato alla sua terra d’origine. È lui stesso ad aver spiegato che la sua terra gli ha lasciato un’impronta che si porta dietro dappertutto. A questa terra lui rende omaggio ogni giorno, cucinando e portando con sé i sapori e i profumi della Campania.

Le radici sono per lui fondamentali e crede che dimenticare il luogo in cui è nato sarebbe esattamente come dimenticare chi è.

Antonino è figlio d’arte, infatti anche il padre è cuoco e ha insegnato nella scuola alberghiera di Vico Equense, proprio quella in cui il figlio si è diplomato.

Le prime esperienze dello chef sono state nella sua terra di origine, la Penisola Sorrentina, ma in seguito ne sono venute altre, in Francia e in Italia, fino al 1999, quando, insieme alla moglie Cinzia, è salito al timone della dimora storica in stile moresco Villa Crespi, che si trova ad Orta San Giulio, sul Lago d’Orta.

Forte delle due stelle Michelin ottenute, nel 2013 Cannavacciuolo ha esordito in tv con la prima stagione di Cucine da incubo a cui si sono aggiunte, in seguito, le partecipazioni a MasterChef Italia e Celebrity MasterChef e molte altre apparizioni in tv e in radio.

Nel 2015, ha aperto il Cannavacciuolo Café & Bistrot a Novara e nel 2017 il Bistrot Cannavacciuolo, a Torino.

Lo Chef Cannavacciuolo, come possiamo constatare personalmente quando lo vediamo in tv, è una persona diretta e schietta e ha dei valori molto saldi, a cui tiene molto. Sono i valori che gli hanno trasmesso i suoi genitori e i suoi maestri: la famiglia, l’autenticità, il rispetto, l'impegno ed il coraggio.

Saranno anche questi tra gli insegnamenti che lo chef cercherà di trasmettere ai concorrenti di Antonino Chef Academy? Lo scopriremo dal 12 novembre, tutti i martedì alle 21.15, su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.