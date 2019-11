Antonino Chef Academy, chi è Angelo Milone

Antonino Cannavacciuolo sta arrivando su Sky Uno con la sua Antonino Chef Academy , in onda su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 a partire dal 12 novembre , tutti i martedì alle 21.15. Prima di vederlo all’opera in questa nuova sfida, conosciamo meglio Angelo Milone , tra i dieci cuochi dell’Antonino Chef Academy.

Il nuovo cooking show dello chef campano darà al migliore dei dieci partecipanti la possibilità di entrare a far parte della brigata di Villa Crespi, dimora storica in stile moresco voluta da Cristoforo Benigno Crespi. In questa meravigliosa location, lo Chef Patron del ristorante 2 stelle Michelin, propone una cucina che si ispira alla sua terra d’origine, la Campania e a quella di adozione, il Piemonte, dando vita a piatti sorprendenti.

Tra i concorrenti in gara, un altro siciliano, Angelo Milone. L’aspirante cuoco di Marsala, ha da poco terminato gli studi alberghieri ed è pronto ad entrare nel vivo delle sfide dello chef, il gigante buono della cucina italiana, Antonino Cannavacciuolo. L’essere cresciuto in una zona di mare permette oggi ad Angelo Milone di avere una certa conoscenza della materia prima ma anche una sicurezza in più nel realizzare piatti a base di pesce. Meno ferrato sui dessert, la sua passione per la cucina nasce un po’ per caso. Se infatti l’idea iniziale di Angelo era quella di far parte della scuola nautica, un errore di iscrizione ha fatto sì che il destino lo portasse dritto alla scuola alberghiera. Da allora Angelo si dice inseparabile dai fornelli, per lui “la cucina è molto più di uno stile di vita”. Con alle spalle soli 4 anni di esperienza, Angelo rimane umile nell’ammettere che ha ancora molta strada da fare e tanto da imparare. Il voto che si da ad inizio academy è 7.