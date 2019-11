Antonino Chef Academy, chi è Elisa Truffelli

Antonino Cannavacciuolo sta arrivando su Sky Uno con la sua Antonino Chef Academy , in onda su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 a partire dal 12 novembre, tutti i martedì alle 21.15 . Prima di vederlo all’opera in questa nuova sfida, conosciamo meglio Elisa Truffelli , tra i dieci cuochi dell’Antonino Chef Academy.

Antonino Cannavacciuolo, maestro della cucina italiana, apre per la prima volta le porte dell’Antonino Chef Academy, dal 12 novembre su Sky Uno. Dieci giovani aspiranti cuochi accomunati dal sogno di diventare grandi chef, si sfideranno per avere la possibilità di entrare a far parte della brigata di Villa Crespi. I ragazzi verranno suddivisi dallo chef in due squadre da cinque elementi l’una e all’interno di ogni squadra gli allievi si divideranno i compiti. Al termine dell’episodio l’allievo con la somma dei voti più bassi lascia l’accademia.

Tra i concorrenti aspiranti chef c’è Elisa Truffelli, diciotto anni di Pontestrambo, piccola frazione della provincia di Parma. Elisa si avvicina al mondo della cucina grazie alla sua famiglia, in particolare a sua madre proprietaria di un ristorante a Parma. La sua passione – afferma – nasce proprio da questo ristorante. Tra i suoi piatti forti ci sono i primi, per Elisa, parmigiana doc, la pasta fresca è al primo posto. Non ama la pasticceria perché a parer suo in un dolce non si può mettere tutto quello che si vuole, libertà che invece ritrova negli altri piatti.