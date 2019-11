Antonino Chef Academy, chi è Federico Liu

Da giudice di Masterchef a professore. Antonino Cannavacciuolo sale in cattedra e da lezione alla scuola di “Chef Academy”, il nuovo format prodotto da Endemol Shine Italy per Sky in onda dal 12 novembre, tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno.

In una location tutta novarese, i dieci concorrenti (giovanissimi) arrivano dalle scuole e dalle cucine di tutta Italia per vivere l’esperienza unica nel Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello. È proprio all’interno delle sale del Castello che gli aspiranti cuochi si sfideranno e risponderanno alle domande dei rinomati chef, di volta in volta, ospiti di Antonino Cannavacciuolo. Le prove vedranno ogni concorrente realizzare dei piatti sulla base di quanto appreso durante le lezioni. Al termine di ogni prova, ai giovani chef verrà assegnato un voto, la cui somma andrà a determinare la classifica finale: il concorrente che avrà totalizzato il voto più basso sarà costretto ad abbandonare l’accademia.

A rispondere alle tre tipologie di prove, ecco che c’è nella brigata dell’Antonio Chef Academy, Federico Liu. Federico ha 19 anni e ha da poco concluso gli studi alla scuola alberghiera. Di Trieste, i piatti forti di Federico riguardano la realizzazione di primi e secondi. Meno ferrato invece sulla pasticceria per via della sua non passione per i dolci. Figlio d’arte, Federico si avvicina alla cucina grazie alla sua curiosità e ai suoi genitori che a Trieste hanno un ristorante cinese. Consapevole di avere le basi della cucina per entrare in accademia, il voto che Federico si da è un sette.

Riuscirà Federico ad aggiudicarsi un posto nella celebre cucina di Villa Crespi? Appuntamento dal 12 novembre, tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno.