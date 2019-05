Il Trono di Spade, approdato sul grande schermo per la prima volta nel 2011, ha tenuto i fan dei Sette Regni incollati al piccolo schermo per quasi dieci anni. E ora che stiamo assistendo all’epilogo dello show, con l’ottava stagione in onda su Sky Atlantic ogni lunedì, alle 3 di notte, in contemporanea con gli Stati Uniti d'America e con la versione doppiata in italiano ogni lunedì alle 21:15, possiamo renderci conto di quanto si siano evoluti episodio dopo episodio i personaggi principali.

Scopriamo l’età - nello show e nella realtà - di Arya, Sansa, Daenerys e gli altri.

Arya e Sansa Stark

Prendiamo Arya Stark, che nel secondo episodio de Il Trono di Spade 8 ha lasciato interdetti molti fan a causa della sua prima scena di sesso all’interno dello show: aveva 11 anni quando ha esordito nella serie HBO e oggi si può presumere abbia raggiunto la maggiore età. Di certo è cresciuta stagione dopo stagione, diventando una valorosa combattente e, adesso, una vera donna. Arya mostra ora anche il suo lato più femminile seducendo Gendry, perché "vuole sapere come ci si sente" prima di rischiare la vita nell’attesissima Battaglia Finale de Il Trono di Spade. Nella vita reale l'attrice Maisie Williams, che la interpreta, è 22enne: è nata il 15 aprile 1997. Sansa, con il volto di Sophie Turner, dovrebbe essere la maggiore delle sorelle Stark e dovrebbe avere oggi 20 anni. Nella realtà la star ha 23 anni.

Gendry

A proposito di Gendry, quanti anni ha il figlio illegittimo di Robert Baratheon, che ne Il Trono di Spade 8 si perde in un attimo di passione con Arya? Definire un’età precisa è difficile: all’inizio dello spettacolo, Gendry è un adolescente e ad un certo punto della seconda stagione dice di aver lavorato per Tobho Mott per 10 anni. Dunque, si può supporre che abbia tra i 23 e i 27 anni, presupponendo che all’inizio dello show ne avesse poco meno di 20. Nei libri, invece, Gendry ha cinque anni più di Arya. L'attore Joe Dempsie, che presta il volto al personaggio, ne ha 31, dieci in più di Maisie Williams.

Bran Stark

Più semplice intuire l’età di Bran Stark: nella prima stagione di Game of Thrones afferma di avere 10 anni, ciò significa che nello show oggi ha raggiunto la maggiore età. Nella realtà, l’attore che interpreta il personaggio capace di vedere passato, presente e futuro, Isaac Hempstead Wright, ha 20 anni.

Theon

Nella prima stagione de Il Trono di Spade, Theon afferma di aver vissuto con gli Stark da quando aveva otto anni. Nella stessa stagione, Ned Stark dice che la casata non sono entra in guerra da nove anni, dai tempi della Ribellione di Greyjoy, che ha portato Theon a diventare un pupillo degli Stark. Quindi, supponendo che all’epoca Theon avesse 17 anni, oggi ne dovrebbe avere 24. L'attore Alfie Allen è nato a Londra 32 anni fa.

Daenerys Targaryen e Jon Snow

Emilia Clarke, dall’alto dei suoi 32 anni (reali), presta il volto ad uno dei personaggi più controversi dello show HBO, la Madre dei Draghi. Daenerys Targaryen aveva circa 17 anni all’inizio de Il Trono di Spade e oggi potrebbe averne all’incirca 24. Seguendo la medesima logica, Jon Snow - che è nato durante la Ribellione di Robert - avrebbe circa 24 anni al tempo della Battaglia di Winterfell. L’attore Kit Harington, che interpreta Jon, ha 32 anni nella vita reale, come la Clarke.

L'ottava e ultima stagione di Game of Thrones è in onda ogni lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata (poi in replica la sera dopo gli episodi in italiano) e alle 21.15 in versione doppiata in italiano.

