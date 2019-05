Il Trono di Spade 8, Arya e Gendry: i commenti di Maisie Williams

ATTENZIONE: rischio SPOILER per chi non ha ancora visto l’episodio.

Una scena che ha attirato l’attenzione di tutto il pubblico, il secondo episodio del capitolo finale ha diviso il web. L’appuntamento con l’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade è ogni lunedì, alle 3 di notte , in contemporanea con gli Stati Uniti d’America e nella versione doppiata in italiano tutti i lunedì, alle 21:15, su Sky Atlantic.

Maisie Williams è tra le protagoniste principali della serie dei record grazie anche a un personaggio che nel corso delle stagioni ha vissuto un’importante evoluzione. Nei giorni scorsi l’attrice si è raccontata in un video condividendo con il pubblico alcuni dei suoi ricordi più belli legati alla produzione dichiarando che qualora non dovessero arrivare nuovi progetti in futuro, sarebbe comunque felice per quanto fatto (clicca qui per vedere le foto più belle dell’attrice).

Il secondo episodio dell’ottava stagione ha regalato ai telespettatori una scena davvero inaspettata, se ancora non avete visto l’episodio, continuando a leggere l’articolo troverete uno spoiler.

Nel corso degli anni il pubblico ha visto praticamente crescere Arya Stark sotto i suoi occhi e nell’ultimo episodio la ragazza è stata protagonista di un momento che ha diviso il web: da un lato chi non si aspettava una visione del genere, dall’altro chi invece ha ritenuto gli avvenienti una semplice crescita umana del personaggio.

Maisie Williams: “All’inizio ho pensato fosse uno scherzo”

Arya Stark è stata protagonista di una scena di passione con Gendry lasciando stupiti i telespettatori, ma chi sembrerebbe essere rimasta attonita prima di tutti è proprio l’attrice che in un’intervista al magazine online Entertainment Weekly ha raccontato di aver scoperto cosa avrebbe dovuto fare sul set da una telefonata dell’amica e collega Sophie Turner: “Sophie mi disse che qualunque cosa stessi facendo, dovevo leggere immediatamente il copione di quell’episodio per sapere di quella scena. Così lo lessi ed era praticamente tutto ciò che sapevo riguardo all’intera stagione”.

Maisie ha poi rivelato di aver pensato in un primo momento che si trattasse di uno scherzo dei produttori: “All’inizio ho pensato fosse uno scherzo ma poi mi dissero che era corretto e che quest’anno non avevano fatto nessuno scherzo. Caspita. Ho letto tutta la scena e mi son detta che l’avremmo fatto. Quando dobbiamo girarlo? Ho bisogno di andare in palestra”.

Maisie Williams: “Ho tenuto questa cosa privata”

Inoltre, l’attrice ha anche rivelato come i produttori le abbiano lasciato completa libertà su quanto e cosa mostrare: “Mi dissero che avrei potuto mostrare il tanto o il poco che volevo. Così ho tenuto questa cosa privata. Non credo sia importante per Arya mostrarsi. Questo avvenimento non riguarda quella parte e nella serie tutti quanto lo hanno fatto”.