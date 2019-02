Una ragazza è Maisie Williams di Bristol, ma in tutto il mondo è conosciuta come Arya Stark, la ribelle figlia del compianto Ned, una dei tutto sommato pochi personaggi sopravvissuti fino all'ottava stagione de Il Trono di Spade - in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic dal 15 aprile . Dal 17 aprile del 2011, data del debutto della serie, sono passati quasi otto anni: all'epoca l'attrice britannica aveva solo 14 anni (anche se sembrava ancora più giovane), dunque possiamo dire di averla vista crescere e sbocciare! Lacrimuccia a parte, ormai Maisie è un'interprete famosa e pronta a nuove sfide, dunque aspettiamoci di vederla spesso in futuro al cinema e in tv. Intanto, in attesa del gran finale e in attesa di scoprire cosa succederà ad Arya (qui le nostre previsioni ), ecco la gallery con le sue foto più belle