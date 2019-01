Prima del debutto della terza stagione di True Detective (in onda in prima tv su Sky Atlantic ogni lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata e alle 21.15 in versione doppiata a partire dal 21 gennaio), HBO ha rilasciato un nuovo teaser dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade . Un teaser che, FINALMENTE, rivela la data di uscita del gran finale di Game of Thrones : 14 aprile 2019 (che in Italia diventa il 15, causa messa in onda in contemporanea): continua a leggere, scopri di più è guarda il video

3 mesi. Fra 3 mesi esatti andrà in onda il primo dei sei episodi che compongono l'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade. E poi niente sarà più come prima. HBO ha rilasciato un nuovo teaser dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade. Un teaser che, FINALMENTE, rivela la data di uscita del gran finale di Game of Thrones: 14 aprile 2019 (che in Italia diventa il 15, causa messa in onda in contemporanea). Qui sotto il video, decisamente Stark-centrico:

Anzitutto un paio di calcoli: se il primo episodio dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade andrà in onda negli U.S.A. domenica 14 aprile, ciò significa che il finale, il finalone definitivo, andrà in onda domenica 19 maggio, dunque in Italia lunedì 20 maggio alle 03.00. Segnatevi le date sul calendario e NON PRENDETE IMPEGNI!!

Torniamo ora al teaser. Ovviamente bisogna prenderlo per ciò che è, un teaser, qualcosa screato e distribuito con l'intento di generare hype e curiosità - che, nel caso di Game of Thrones, fanno rima con "una sequela immensa di teorie e pippe mentali di vario genere su Reddit ma non solo". Dunque ci teniamo a dirlo in modo chiaro e inequivocabile: non è detto che ciò che questo teaser lascia intendere debba necessariamente accadere nei restanti sei episodi della serie.

Ma cosa ci viene mostrato esattamente nel breve video ambientato nella cripta di Grande Inverno? Nel teaser vediamo Jon Snow (Kit Harington), Sansa Stark (Sophie Turner) e Arya Stark (Maisie Williams) passare davanti alle statue, dunque alle tombe, dei caduti delle precedenti stagioni, Ned e Catelyn, e di un personaggio che, di fatto, nella serie abbiamo conosciuto solamente tramite alcuni flashback e tramite i racconti di altri personaggi, ma che, di fatto, è stato fondamentale: Lyanna Stark.

Al passaggio di Jon, dalla fredda mano di Lyanna, della sua statua chiaramente, cade una piuma, e in voice over risentiamo le parole che la giovane lupa pronunciò poco prima di morire presso la Torre della Gioia: "You have to protect him", devi proteggerlo, promessa che strappò al fratello Ned, giunto fin lì con l'intenzione di riportare a casa lei e invece costretto a darle l'ultimo saluto e a portara a casa un segreto di dimensioni enormi.

E' poi la volta di Sansa. Quando la rossa di casa Stark passa davanti alla tomba della madre, morta durante le famigerate Nozze Rosse, sentiamo in voice over la voce di Catelyn: "All this horror that has come to my family...it's all because I couldn't love a motherless child". Ovviamente le parole della moglie di Ned si riferiscono a Jon Snow...ma in che senso tutte le cose orribili che sono successe alla sua famiglia sono state causate dal fatto che lei non è stata in grado di amare un bambino rimasto senza madre? Col senno di poi, dopo le rivelazioni della sesta e della settima stagione, viene da chiedersi se in realtà Catelyn non avesse fatto due più due e avesse capito che, in realtà, Jon non era il figlio di Ned e di una donna del popolo di Dorne...

Vediamo Arya mentre a parlare è ancora Catelyn, poi il teaser torna a concentrarsi su Jon. Quando l'ormai ex Re del Nord passa davanti alla statua del compianto padre, sentiamo in voice over la voce di Ned pronunciare queste parole: "You are a Stark. You might not have my name, but you have my blood". E quanto aveva ragione l'onorevole Ned, che si è letteralmente portato il segreto nella tomba! Jon è uno Stark (è anche un Targaryen, ma è anche un Stark, fino a prova contraria!), e se è vero che non avrà mai il cognome del padre, è verissimo che nelle sue vene scorre il sangue della casata del lupo. Provate a rivedere la serie adesso: rimarrete stupiti dalla mole di indizi riguardo le vere origini di Jon Snow!

Sansa, Arya e Jon si incrociano. Qualcosa cattura la loro attenzione. Si dirigono insieme verso una nicchia, una nicchia contenente tre statue. Tre statue con le loro fattezze! Lo stupore e l'inquietudine si impossessano ovviamente di loro, ma non c'è tempo per stare a fissare le raffigurazioni della propria morte: all'improvviso una ventata di aria gelida invade la cripta, facendo spegnere la torcia tenuta in mano da Jon e facendo congelare all'istante la piuma caduta dalla mano della statua di Lyanna.

Arya e Jon sguainano le loro spade, Ago e Lungo Artiglio: c'è qualcuno, o meglio, c'è qualcosa che si sta avvicinando a loro. Una foschia scura e gelida si avvicina: la Grande Guerra è alle porte.

Il video si chiude con l'annuncio della data del debutto dell'ottava e ultima stagione della serie: 14 aprile. In Italia ovviamente il primo episodio in versione originale sottotitolato andrà invece in onda il giorno dopo, il 15, ma solo per una questione di fuso orario: anche la stagione finale de Il Trono di Spade, infatti, sarà trasmessa su Sky Atlantic in contemporanea con gli U.S.A..

Infine, vi buttiamo la pulce nell'orecchio: non vi pare che la statua di Jon lo raffiguri più vecchio di quanto non sia? Scultore poco preciso, o indizio sul finale della serie?

