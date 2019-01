Non solo Golden Globes . Befana intensa per gli amanti delle serie tv: il 6 gennaio HBO ha infatti rilasciato un video di lancio delle serie che vedremo nel 2019 (True Detective 3, Big Little Lies 2, Watchmen, Euphoria, Veep 7, Barry 2, Succession 2 Chernobyl, Catherine the Great, Divorce 3 , e tante altre ancora), e tra queste ovviamente c’è anche l’attesissima ultima stagione de Il Trono di Spade (in onda ad aprile). A esserci mostrato, per la precisione, è l’incontro tra Sansa e Daenerys a Grande Inverno nel primo dei sei episodi conclusivi …un incontro decisamente carico di tensione! Continua a leggere e guarda il video

Il 2019 è finalmente arrivato e ciò significa sostanzialmente solo una cosa per i fan de Il Trono di Spade: che l'ottava e ultima stagione della serie è ormai vicinissima! Certo, ad aprile manca ancora un po' di tempo, ma a tenerci sull'attenti è la stessa HBO, che il 6 gennaio ci ha fatto un regalo non da poco: un video di presentazione delle serie che vedremo nei prossimi 12 mesi, come True Detective 3, Big Little Lies 2, Watchmen, Euphoria, Veep 7, Barry 2, Succession 2 Chernobyl, Catherine the Great, Divorce 3, e tante altre ancora. Tra queste ovviamente non poteva mancare il capitolo conclusivo di Game of Thrones. Dopo la reunion tra Jon e Sansa e dopo il primo teaser, ecco finalmente nuovo materiale inedito, pochi secondi che però, siamo sicuri, scateneranno accese discussioni tra i fan. Prima di dirvi perché, andiamo però a vedere il video:

Come riportato da EW e in base alle rivelazioni del regista David Nutter, il primo episodio de Il Trono di Spade 8 vedrà l'arrivo di Jon, Daenerys e compagni a Grande Inverno, non a caso nelle nuove immagini vediamo per l'appunto Daenerys attraversare il cortile del castello. Ad accogliere la Madre dei Draghi nella fortezza storica della casa Stark è per l'appunto Sansa.

La rossa figlia di Ned Stark accoglie la platinata Targaryen con le seguenti parole: Winterfell is yours, Your Grace (Grande Inverno è vostra, Vostra Grazia). Nel tono e nello sguardo di Sansa - che evidentemente è stata avvisata della decisione del fratellastro di inginocchiarsi di fronte a Daenerys e di accettarla come legittima sovrana dei Sette Regni - c'è però molta ambiguità.

Il motivo è presto detto: la decisione di Jon di inginocchiarsi davanti a Daenerys e di accettarla come sua regina e come legittima sovrana dei Sette Regni ha come conseguenza immediata la fine del neonato Regno del Nord. Per la rossa di casa Stark, nordica dura e pura, è un boccone molto difficile da mandare giù.

Non è chiaro se Jon si sia reso conto o meno del malcontento della sorellastra - è pur sempre Jon "tu non sai niente" Snow -, ma in compenso qualcuno che si è accorto che Sansa è quantomeno scocciata (per usare un understatement) è Brienne, come si può facilmente vedere negli screenshot qui sotto:

Fare previsioni su cosa potrebbe accadere è piuttosto difficile: l'evidente irritazione di Sansa potrebbe risolversi con un'animata discussione con Jon, ma potrebbe anche avere conseguenze decisamente più grandi. Parlare di tradimento ci sembra francamente inappropriato: Sansa sarà anche attaccata all'idea di un Regno del Nord libero e indipendente, ma non è così stupida da non rendersi conto che la minaccia rappresentata dal Re della Notte e dagli Estranei ha la priorità su tutto il resto. Da queste nuove immagini è però evidente che la rossa lupa di casa Stark non ha nessuna simpatia per la sua nuova regina...