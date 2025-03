Pupi Avati premiato con il Globo d'oro alla carriera

Il riconoscimento sarà consegnato il 2 luglio in Campidoglio durante la cerimonia della 65ma edizione del Globo D'oro. L'Orto americano, il nuovo film del regista, è attualmente nelle sale cinematografiche

Pupi Avati riceverà il Globo d'oro alla carriera, il Premio con cui l'Associazione della stampa estera in Italia celebra le opere piu' significative del nostro Paese. Il riconoscimento sarà consegnato il 2 luglio in Campidoglio durante la cerimonia della 65ma edizione. Pupi Avati, regista e produttore emiliano, con piu' di 55 film all'attivo, ha attualmente in sala 'L'orto americano', film di chiusura della 81a Mostra del Cinema di Venezia, distribuito da 01 Distribution, un horror gotico accolto con entusiasmo dalla critica e interpretato da Filippo Scotti, Roberto De Francesco, Armando De Ceccon, Chiara Caselli, Rita Tushingham, Massimo Bonetti, Morena Gentile, Mildred Gustafsson e Romano Reggiani. 'L'orto americano' è una produzione Duea Film, Minerva Pictures con Rai Cinema, prodotto da Antonio Avati, Gianluca Curti