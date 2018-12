L’attesa per la stagione finale de Il Trono di Spade, in onda su Sky Atlantic, in contemporanea con gli States e in prima tv ad aprile del prossimo anno, si fa grande, e non basta il primo teaser introduttivo pubblicato da HBO a contenerla. Nel video non ci sono immagini della nuova stagione, ma è simbolico di uno degli scontri che vedremo. I protagonisti sono i due elementi distintivi della serie, il ghiaccio e il fuoco. Nelle immagini li vediamo scorrere lungo il Continente Occidentale incontrandosi e scontrandosi reciprocamente in una lotta continua che ci riserverà non poche sorprese.



La guerra tra le diverse casate che si contendono il potere è destinata a concludersi, del resto si sa che c’è un tempo per tutto, gli uomini prima o poi devono morire, così come tutte le serie tv, prima o poi devono finire, e lo sanno bene, loro malgrado, i fan della serie cult tratta dalla saga Cronache del Ghiaccio e del Fuoco nata dalla prolifica mente di George R.R. Martin.



A parte l’assaggio del teaser, nessun’altra anticipazione ci viene svelata, sappiamo solo che l'ottava stagione si aprirà a Grande Inverno, con l'arrivo di Daenerys e della sua armata e che l'arrivo della Madre dei Draghi strizzerà l'occhio al primissimo episodio di GoT, precisamente all'arrivo di Robert Baratheon presso la fortezza della casa Stark. L'armata del Re della Notte è sempre più vicina, la guerra è alle porte, molti personaggi convergono verso Grande Inverno, dunque vedremo interagire dei character che finora non si erano mai incontrati. La tensione tra i personaggi principali salirà a livello esponenziale, nell’attesa, a voi il teaser.