@HBO

E' finalmente arrivata la conferma da parte di HBO: l'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade andrà in onda ad aprile del 2019 , dunque, dopo l'eccezione della S07, si torna alle origini, allo slot storico della serie. Per dare il lieto annuncio, HBO ha rilasciato un teaser intitolato #ForTheThrone : continua a leggere, guarda il video e scopri di più

Fan de Il Trono di Spade, finalmente una bella notizia: l'ottava e ultima stagione della serie andrà in onda ad aprile del prossimo anno! Cara Maisie, alla fine avevi ragione! A dare il lieto annuncio è HBO, che per l'occasione ha rilasciato un teaser intitolato #ForTheThrone. Lo trovate qui sotto:

Ogni battaglia, ogni tradimento, ogni alleanza, ogni rischio, ogni scontro, ogni sacrificio, ogni sacrificio, ogni giuramento, ogni morte: ogni cosa per il Trono.

Ovviamente si tratta di un montaggio di scene tratte dalle precedenti stagioni, purtroppo non c'è niente di nuovo. C'è però da sperare che, ora che il mese della messa in onda è stato rivelato, HBO si decida a sganciare la bomba vera, cioè il primo vero teaser della S08 e poi, finalmente, il trailer.

Tornando al prossimo anno, la messa in onda ad aprile segna il ritorno di GoT al suo slot originario (fine marzo/inizio aprile), dunque si può presumere che il primo episodio dell'ottava e ultima stagione della serie andrà in onda o domenica 7, o domenica 14.

Il teaser #ForTheThrone è senza dubbio emozionante, ma non dice nulla di nuovo, a parte comunicarci la data di uscita. Qualche informazione in più sulla nuova stagione, nello specifico sull'inizio della S08, ce l'ha invece data Entertainment Weekly in occasione dell'uscita della copertina dedicata al capitolo conclusivo di Game of Thrones.

Nella relativa cover story, infatti, EW rivela che che l'ultima stagione si aprirà a Grande Inverno, con l'arrivo di Daenerys e della sua armata, e che l'arrivo della Madre dei Draghi strizzeràl'occhio al primissimo episodio di GoT, precisamente all'arrivo di Robert Baratheon presso la fortezza della casa Stark. L'armata del Re della Notte è sempre più vicina, la guerra è imminente, molti personaggi convergono verso Grande Inverno, dunque vedremo interagire dei character che finora non si erano mai incontrati.

La tensione tra i personaggi principali sarà alle stelle: sicuramente Cersei non ha preso bene la decisione di Jaime di andarsene da Approdo del Re per unirsi a Jon e a Daenerys, ma anche Sansa non è troppo entusiasta della decisione di Jon di inginocchiarsi di fronte a Daenerys e dunque di accettarla come la legittima sovrana dei Sette Regni.

La posta in gioco non è mai stata così alta, e siamo sicuri che l'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade - 6 episodi che avranno praticamente la durata di sei medio/lungometraggi - non ci deluderà.

Valar morghulis.

Il Trono di Spade 8: le prime anticipazioni

Il Trono di Spade: tutte le copertine di Entertainment Weekly

Il Trono di Spade, EW svela alcune foto inedite del backstage

Il Trono di Spade, la prima immagine della stagione 8

Il Trono di Spade: secondo Sean Bean reunion in vista per il cast

Il Trono di Spade: Maisie Williams parla di Arya e della fine della serie

Il Trono di Spade 8: Jaime Lannister vivrà fino alla fine, oppure no?

Il Trono di Spade 8: cosa succederà a Ser Jorah?

Il Trono di Spade 8: Sophie Turner dice la sua sull’ultima stagione

Il Trono di Spade 8: Il ritorno di un fantasma

Il Trono di Spade: HBO trasformerà i set nordirlandesi in attrazioni turistiche