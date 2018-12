Il Trono di Spade 8: ecco quando andrà in onda la nuova stagione!

Che l’ottava e ultima stagione andrà in onda nel 2019 già si sapeva, ma ora, grazie alla rivelazione di Maisie Williams, si sa anche in che mese HBO trasmetterà i nuovi episodi , che ovviamente andranno in onda in Italia su Sky Atlantic: continua a leggere e scopri di più

L’inverno è arrivato, l’ottava e ultima stagione, invece, è ancora in produzione. Le riprese degli ultimi episodi della serie cult di casa HBO, infatti, sono attualmente in corso, e, secondo quanto detto da Maisie Williams (che nella serie è Arya Stark) alla testata britannica Metro, finiranno a dicembre. Insomma, cast e crew hanno ancora lunghi e impegnativi mesi davanti a loro, ma, siamo sicuri, il risultato sarà spettacolare. C’è però un’altra cosa che la giovane Maisie – che, nel frattempo, si sta tenendo comunque impegnata con altre produzioni – ha rivelato: la data di messa in onda dei nuovi episodi de Il Trono di Spade!!

Ecco quanto dichiarato dall’attrice:

We wrap in December and we air our first episode in April [2019]. That’s a four-month turnaround for these huge episodes. There’s a lot that goes into the final edit. You would not want to rush this season at all. We owe it to our audience and our fans to really do this final season to the best of our abilities.

Termineremo le riprese a dicembre, e il primo episodio andrà in onda ad aprile del 2019. Sono solo 4 mesi tra l’ultimo ciak e questi episodi enormi. Succederanno tantissime cose, bisognerà mettere tutto nelle versioni definitive. Non è dunque il caso di fare le cose di fretta. Lo dobbiamo ai nostri spettatori e ai nostri fan, faremo le cose al meglio per loro.

APRILE 2019!!!

Intanto, piccola nota: Maisie sarà la damigella della sua bestie Sophie (Turner, ovviamente) al suo matrimonio con Joe Jonas. Una bellissima amicizia!