Il Trono di Spade: Maisie Williams parla di Arya e della fine della serie

L'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade andrà in onda entro la prima metà del 2019 (anche se una data precisa ancora non c'è), ma è inutile girarci attorno: la fine di GoT è dietro l'angolo, e bisogna prepararsi psicologicamente. Per ora, quelli più preparati, perché in un modo o nell'altro hanno avuto il tempo per assorbire e metabolizzare la cosa, sono ovviamente gli attori. Che, chiaramente, non possono farsi sfuggire grossi spoiler, ma che hanno comunque parlato di com'è stato dire addio allo show e ai propri personaggi.

Dopo Iain Glen, Nikolaj Coster-Waldau e Sophie Turner, ecco che anche Maisie Williams dice la sua. In una bella intervista al Guardian, l'interprete di Arya Stark ha dichiarato: "I got to the end and I didn’t want more. I had exhausted every possible piece of Arya. And this season was quite big for me. I had a lot more to do. [...] Mainly because there’s just less characters now, so everyone’s got more to do."(Sono arrivata fino alla fine, e non volevo di più. Ho consumato ogni possibile pezzetto di Arya. E questa stagione è stata piuttosto impegnativa per me. Ho fatto molte più cose. [...] Più che altro perché ora ci sono meno personaggi, quindi quelli rimasti hanno tutti avuto più cose da fare.)

E' naturale che Maisie abbia voglia di guardare avanti: aveva 12 anni durante le riprese della prima stagione, e oggi ne ha 21, dunque è comprensibile quanto dichiarato qui sopra. L'interprete della letale Arya Stark ha però speso qualche buona parola per il suo personaggio e sulla sua ultima scena, che secondo l'attrice è "beautiful. I ended on the perfect scene. I was alone – shocker! Arya’s always bloody alone. But I was alone and I had watched a lot of other people wrap. I knew the drill, I had seen the tears and heard the speeches. [...] It wasn’t something I planned, but in that moment I realised what the show meant to me." (bella. Ho finito con una scena perfetta. Ero da sola - che strano!, Arya è sempre dannatamente da sola. Ma ero da sola, e ho visto tanti altri arrivare alle loro ultime scene. Sapevo come sarebbe andata, ho visto le lacrime e ho sentito i discorsi. [...] Non è stato qualcosa di pianificato, ma in quel momento ho capito quanto lo show ha significato per me.)

Lacrimucce anche per la tosta Maisie, dunque. Che, per riprendersi, si è chiusa nel suo camerino per un po', e che poi si è regalata un lauto pasto. E che, come confessato nell'intervista, per superare un momento così traumatico, ha trangugiato copiose quantità di sakè! Cheers!